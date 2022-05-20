Libya, çatışmalara rağmen işi bırakmayan o şirketleri ödüllendirdi

Libya Elektrik Şirketi, başkent Trablus'un batısındaki Cenzur Belediye Meclisi ve sivil toplum kuruluşları, Trablus'taki çatışmalara rağmen iş bırakmayan ENKA ve Siemens için ödül töreni düzenledi.

Batı Trablus Elektrik Santrali Dairesi Müdür Yardımcısı Mühendis Muhammed el-Cinan, AA muhabirine, "Türk şirketi ENKA ile Alman şirketi Siemens bölgede yaşanan çatışmalara rağmen sahadan ayrılmayıp çalışmalarını sürdürmeleri tarafımızdan takdirle karşılanarak, ödül takdiminde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Hükümet ve akil insanların müdahalesi sonucu bölgede güvenliğin sağlandığını dile getiren Cinan, çatışmalardan dolayı bölgedeki elektrik santrallerinde hasar meydana geldiğini belirterek, bu yönde hasarla ilgili nihai raporu beklediklerini kaydetti.



Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) Yönetim Kurulu Başkanı Viam el-Abdeli dünkü açıklamasında yaşanan silahlı çatışmalardan dolayı bölgede yapımı devam elektrik santralleri çalışmalarına iki gün ara verildiğini aktardı.

Cenzur bölgesinde 14 Mayıs'ta silahlı gruplar arasında çatışma çıkmış ve bölgedeki elektrik santrallerinde hasar meydana gelmişti.

Çatışmaların ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Başbakan Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile bir araya gelmişti.