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Dünya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el Meşri: Biz Türkiye'nin yanındayız

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el Meşri, 'Hafter talimatları BAE, Mısır ve Rusya'dan alıyor. Biz Türkiye'nin yanındayız.' dedi.

21 Ağustos 2020 Cuma 08:45 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 08:45
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Libya'da Sirte düğümü çözülebilmiş değil. Darbeci Hafter, petrol hilalinin kalbindeki kenti elinde tutmak istiyor. Libya ordusu ise olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el Meşri, bölgedeki son gelişmeleri TRT Haber'e değerlendirdi.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM ARIYORUZ

Meşri, Sirte'de artan paralı asker sayısına dikkat çekti: "Wagner, Sirte ve Cufra'ya yerleşti. Sayıları, aldığımız bilgilere göre 3 binin üzerinde. Çad'dan ve Sudan'dan da çok sayıda militan geldi. Bu militanların parasını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ödüyor. Sirte ve Cufra petrol hilalinde. Buralar zarar görsün istemiyoruz. Bu yüzden barışçıl yollarla çözüm arıyoruz. Ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa askeri çözümden başka seçeneğimiz yok."

LİBYA'NIN DÜĞÜMÜ: SİRTE

"Ülkenin doğusundaki vatansever vatandaşlarımıza halen güveniyoruz. Maalesef şu var ki, oradaki vatanseverlerin iradesi çalınmış durumda. Hafter karar almak için talimatlarını BAE'den, Mısır'dan ve Rusya'dan alıyor" diyen Meşri, nihai hedeflerinin sadece Sirte ve Cufra değil, Hafter'in elindeki tüm bölgeleri geri almak olduğunun altını çizdi.

Halid el Meşri, Mısır ve Yunanistan arasındaki sözde anlaşmaya da tepki gösterdi: "Bu, Libya ve Türkiye anlaşmasına karşı bir anlaşma. Mısır ve Yunanistan'ın gayrımeşru isteklerinin karşısında dimdik duracağız. Nefsi müdafaamızı uluslararası arenada kanun çerçevesinde ve Türkiye'yle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Avrupa ülkeleri bölgede güçlü bir Türkiye görmek istemiyor. Biz, Türkiye'nin yanındayız."

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