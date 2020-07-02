AA 02 Temmuz 2020 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 16:58

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri Trablus'ta Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Büyükelçisi Alan Bugeja ile bir araya geldi.

Görüşmede, Hafter saldırıları nedeniyle başkentte altyapı ve sivillere ait mülklerde oluşan zarar, Terhune'de bulunan toplu mezarlar başta olmak üzere insanlığa karşı işlenen suçlar ve Hafter milislerinden kurtarılan Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine tuzaklanan mayınlar ele alındı.

İkili ayrıca "Libya'daki siyasi girişimlerin başarıya ulaşmasında AB'nin rolünü" de görüştü.

Hafter milislerinin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken geride çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı. Libya ordusunun 5 Haziran'da milislerden kurtardığı Terhune ve çevresinde de Birleşmiş Milletlerin teyit ettiği rakamlara göre 11 toplu mezar tespit edilmişti.