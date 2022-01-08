Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'ndan uzlaşıya dayalı seçim yasası önerisi

AA 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:17 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:17

Devlet Yüksek Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre,, Konsey Başkanı Mişri, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams ile başkent Trablus'ta görüştü.

Görüşmede, ülkede başarıyla sonuçlanacak seçimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını kolaylaştırmanın yolları ele alındı.

Konsey Başkanı Mişri, görüşme sırasında, seçimlerin başarılı olması için en iyi yolun, anayasanın referanduma sunulması ve sonuçlarını tüm Libyalı tarafların kabul edeceği adil ve şeffaf seçimlerin yapılmasını sağlayacak seçim yasaları üzerinde anlaşmak olduğunu vurguladı.

Özel Danışman Williams da bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mişri'nin, ülkede seçimlerin, anayasanın uygun zamanda referanduma sunulması yoluyla yapılmasına yönelik çalışma vizyonunu dile getirdiğini belirtti.

Williams, kendisinin de oy kullanmak için kayıt yaptıran 2,8 milyon Libyalının taleplerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

- TARTIŞMALI SEÇİMLER

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin hukuki sorunlar nedeniyle daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını belirtmişti.