AA 29 Ekim 2020 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 18:11

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Serrac'a yolladığı ve Libya el-Ahrar televizyonunda yayınlanan mesajda ülkenin istikrarı için yeni bir başkanlık konseyi seçilene kadar görevini sürdürmesi çağrısı yaptı.

Mışri, talebin, ülkenin şu anda içinden geçmekte olduğu istisnai durumlar ve Libya diyalog görüşmelerinin gidişatı göz önüne alınarak yapıldığını ifade etti.

Diyalog görüşmelerinin, yönetim çerçevesi ve düzenlemeleri konusunda ortak bir bakış açısına ulaşmayı amaçladığını aktaran Mışri, bunun da Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması için mümkün olan en kısa sürede seçim yapılmasını sağlayacağını belirtti.

Ayrıca, başkent Trablus'taki Libya Meclisi de Serrac'tan görevi devretme kararını ertelemesini istedi.

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamada, Serrac'ın yüksek çıkarlar sebebiyle görevi devretme niyetini ertelemesini ve pazartesi günü meclisteki oturumda siyasi durum ile hükümetin kriz yönetiminde karşılaştığı engeller konusunda konuşma yapmasını istedi.

Serrac, 16 Eylül'de Libya devlet televizyonundan canlı yayında halka seslenerek "Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum." demişti.