İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,646
  • EURO
    16,3573
  • ALTIN
    911.211
  • BIST100
    2228.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş: Bu her zaman gündemimizde olacak
Dünya

Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş: Bu her zaman gündemimizde olacak

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu'na üye ülkeleri bölgedeki ortak tehditlerle yüzleşmeye çağırarak, 'Afrika'nın kalkınması her zaman Libya'nın gündemi olmaya devam edecektir.' dedi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 17:25 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:25
ABONE OL

Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu'nun (CEN-SAD) Yürütme Konseyi oturumuna katıldı.

Menguş, Libya Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook'taki resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada yer alan açılış konuşmasında, 25 Afrika ülkesinin temsilcisinin katıldığı oturumun bölgenin barış ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Libya'nın, Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu'nun (CEN-SAD) etkinliğinin arttırılması ve yapısının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara hazır olduğunu ifade eden el-Menguş, ' Sahel-Sahra Devletleri Topluluğuna üye ülkeleri bölgemizdeki ortak tehditlerle yüzleşmeye çağırıyorum. Afrika'nın kalkınması her zaman Libya'nın gündemi olmaya devam edecektir.' değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.