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Dünya

Libya Diyalog Formu toplantısı sona erdi

BM öncülüğünde yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci toplantısı sona erdi.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 19:11 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 19:11
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Libyalı taraflar arasında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci toplantısı sona erdi.

Toplantıya katılan ancak ismini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams'ın da katıldığı ve sanal ortamda gerçekleşen toplantının sona erdiğini, üçüncü tur toplantıların ise çarşamba günü başlayacağını söyledi.

Yetkili, yeni hükümet ve Başkanlık Konseyi adaylık mekanizmasının ele alındığı toplantının olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen toplantı, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle bir hafta sonra yeniden toplanmak üzere ertelenmişti.

Forum'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması ve yürütme erki olan hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarına BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katılırken, katılımcılar arasında Libya hükümetinden temsilcilerin yanı sıra gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'nden temsilciler de katılıyor.

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