İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0802
  • EURO
    6,5639
  • ALTIN
    313.542
  • BIST100
    118880
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya, Hafter ile yürütülen müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu
Dünya

Libya, Hafter ile yürütülen müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu

Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, BM gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.

19 Şubat 2020 Çarşamba16:44 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 17:01

Dünya gündemine oturdu! Savaş uçakları etrafını çevirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu
BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

O ismi açık açık hedef gösterdi
O ismi açık açık hedef gösterdi

O ismi açık açık hedef gösterdi

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı
Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı

Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.