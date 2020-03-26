İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4481
  • EURO
    7,0665
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89559
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya İçişleri Bakanı: Hafter milisleri virüsüyle de mücadele ediyoruz
Dünya

Libya İçişleri Bakanı: Hafter milisleri virüsüyle de mücadele ediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile diğer yandan 'Hafter milisleri virüsü'yle mücadele ettiklerini söyledi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:03
ABONE OL

İçişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen Başağa, BM ve farklı ülkelerin ateşkes çağrılarına rağmen Hafter milislerinin her gün başkent Trablus’u bombaladığını ifade etti.

Başağa, UMH’nin iki ayrı alanda mücadele ettiğinin altını çizerek, "Bir taraftan yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken diğer taraftan da Hafter milisleri virüsüyle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafter milislerinin Trablus’un güney bölgelerindeki sivil yaşam alanlarına fırlattıkları roketlerin çocuklar, kadınlar ve sivilleri hayattan kopardığını dile getiren Başağa, Barış Fırtınası Operasyonu'nu buna tepki olarak başlattıklarının altını çizdi.

Başağa, basın toplantısının ardından başkent Trablus'ta 17 Şubat devriminin simgesi haline gelen Şehitler Meydanı'nda koronavirüs ile mücadele ekiplerinin çalışmalarını da denetledi.

- TRABLUS’UN GÜNEYİNDEKİ CEPHELERDE İLERLEME

Dün sabah başlatılan operasyonda Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçiren UMH askeri birlikleri Trablus’un güneyindeki cephelerde de ilerleme kaydetmişti.

UMH birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, çok sayıda Hafter milisi ve yabancı paralı askeri esir aldıklarını duyurmuştu.

1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.