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Dünya

Libya Havayolları: Avrupa hava sahasının İstanbul-Trablus seferleri için açılmasıyla uçuş süresi kısaldı

Libya Havayolları tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa hava sahasının İstanbul-Trablus seferleri için açılmasıyla uçuş süresinin bir saat kısaldığı belirtildi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
Libya Havayolları: Avrupa hava sahasının İstanbul-Trablus seferleri için açılmasıyla uçuş süresi kısaldı
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Libya Havayolları'ndan yapılan açıklamada, İstanbul-Trablus uçuşları için artık Yunanistan ve Malta hava sahasının kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Avrupa hava sahasının kullanılmasıyla İstanbul-Trablus uçuşunun daha önceki güzergahın süresine göre (3 buçuk saat) yaklaşık bir saat kısaldığı (2 buçuk saat) kaydedildi.

VAKİT TASARRUFU SAĞLANDI

Bu adımla yakıt tüketimi azaltılarak işletme verimliliğinin artırıldığı ve yolcular açısından vakit tasarrufu sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, İstanbul seferlerinde Avrupa hava sahasının açılmasında emeği geçen Libya Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Otoritesine teşekkür edildi.

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