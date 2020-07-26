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Dünya

Libya hükümeti, İsrail ve PKK ile ilişkisi bulunan Levy'in Misrata ziyaretiyle ilgili soruşturma başlattı

Libya hükümeti, İsrail ve terör örgütü PKK/PYD ile ilişkisi bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy'in Misrata ziyaretiyle ilgili soruşturma başlattı.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 08:04 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 08:04
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Başkanlık Konseyi İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi'nin bu ziyaretle bir ilişkisinin olmadığı ve bilgisi dahilinde olmayan ziyarete dair herhangi bir koordine yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ve gerçeklerin ortaya çıkarılacağı, devletin kanunlarına ve yasalarına aykırı kabul edilen bu fiile karışanlar hakkında kararlı yasal icraatların yerine getirileceği kaydedildi.

Konsey açıklamada, tüm idarelere ve birimlere, kanunlar ve Başkanlık Konseyi tarafından alınan kararlara uyulması konusunda sert talimatlar gönderildiğini vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İsrail ile sıkı ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Henri Levy'in Misrata'yı ziyaret etmesiyle ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.

Levy'in Misrata ziyareti Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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