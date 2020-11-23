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Dünya

Libya için kritik dönemeç! ikinci toplantı bugün başladı

Libyalı taraflar arasında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci toplantısı başladı.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:03
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BM Libya ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus'ta ilki düzenlenen Siyasi Diyalog Forumu'nun geçen hafta sona ermesinin ardından ikinci toplantı Libya'da başladı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams'ın katıldığı toplantının görüntülü konferans şeklinde düzenlendiği belirtildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi ve Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından Abdulkadir Huveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM'nin Başkanlık Konseyi Başkanı'nın yanı sıra Başbakan ve yardımcılarının seçilmesi için gerekli mekanizmayı oluşturduğunu ifade etti.

- LİBYA SİYASİ DİYALOG FORUMU

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen toplantı, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle bir hafta sonra yeniden toplanmak üzere ertelenmişti.

Forum'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması ve yürütme erki olan hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarına BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katılırken, katılımcılar arasında Libya hükümetinden temsilcilerin yanı sıra gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'nden temsilciler de katılıyor.

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