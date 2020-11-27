Libya için kritik gelişme! ''Yakında Gadamis'te toplanacaklar''

AA 27 Kasım 2020 Cuma 07:47 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 08:00

Libyalı milletvekili Muhammed Huneyş, bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisinin yakında Gadamis kentinde toplanmasının planlandığını söyledi.

Trablus milletvekili Huneyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda milletvekilinin katılımıyla Fas'ın Tanca kentinde iki gündür devam eden istişare toplantısının taslak sonuç bildirisinde, Temsilciler Meclisinin yeni bir yol haritası hazırlamak için yakında Libya'nın Gadamis kentinde toplanacağına ilişkin bir madde yer aldığını belirtti.

Gadamis'te planlanan toplantının tarihine ilişkin net bilgi vermeyen Huneyş, Tanca'daki toplantıya katılan milletvekillerinin "Libya parlamentosunun kendi rolünü yeniden kazanmasının önemini" vurguladığını dile getirdi.

Huneyş, söz konusu bildiri taslağında ayrıca Libya'da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına ilişkin varılan uzlaşının da teyit edildiğini ifade etti.

Milletvekili Huneyş, sonuç bildirisinin cumartesi ya da pazar günü açıklanmasının öngörüldüğünü aktardı.

Libya'nın başkenti Trablus ve doğudaki Tobruk olmak üzere ikiye bölünmüş durumdaki Temsilciler Meclisinden 120'nin üzerinde milletvekilinin katıldığı Tanca'daki istişare toplantısı 24 Kasım'da başlamıştı.

- TEMSİLCİLER MECLİSİ, FAS’TAKİ TOPLANTININ ARDINDAN LİBYA'DA BİR TOPLANTI HEDEFLENDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Öte yandan Trablus merkezli Temsilciler Meclisinden salı günü yapılan açıklamada, Fas’taki toplantının ardından Libya içinde de resmi bir oturum yapılmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Libya’da başkent Trablus’taki Temsilciler Meclisinin üyeleri, BM nezdinde meşru Libya hükümetini desteklerken, ülkenin en doğusundaki Tobruk kentinde yer alan ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi ise gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veriyor.

Akile Salih, darbe yanlısı Hafter'i sözde mareşal ilan etmiş ve başkent Trablus'u ele geçirmek için yürüttüğü silahlı saldırıları desteklemişti.

Tobruk ve Trablus'taki her iki Meclisin toplam üye sayısı 170'i aşıyor, ancak bu sayı ölüm ve gayriresmi istifalar nedeniyle kesin olarak bilinmiyor.