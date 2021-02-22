Libya İçişleri Bakanı Başağa'ya suikast: Planlı eylem

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:37 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:41

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, kendisine yönelik dünkü suikast girişimine ilişkin "Saldırı kesinlikle tesadüf değil, planlı bir eylemdi." dedi.

Başağa, dün Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Canzur'a vardıklarında zırhlı bir pikabın ateş açarak konvoydaki araçları taciz etmeye başladığını belirten Başağa, "Saldırı kesinlikle tesadüf değil, planlı bir eylemdi." ifadelerini kullandı.

Başağa, özel korumasının, söz konusu aracı konvoydan uzaklaştırmaya çalışmasıyla kovalamaca başladığını, sonunda pikabın devrildiğini, özel korumasının da yaralandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Başağa, saldırganlardan birinin öldüğünü, diğer 2'sinin yakalandığını kaydederken, daha fazla ayrıntı vermedi.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 (TSİ 16.00) civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığı bildirilmişti.

