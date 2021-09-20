Libya ile Malta arasında ticari uçuşlar yeniden başladı

AA 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:27 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:27

Libya'da yaşanan iç savaş ve kriz nedeniyle 2 yıldan uzun süredir ara verilen ticari uçuşlar, Malta Ekonomi ve Sanayi Bakanı Silvio Schembri'yi taşıyan uçağın başkent Trablus'taki Mitiga Havaalanı'na inmesiyle yeniden başlatıldı.

Maltalı mevkidaşını havaalanında karşılayan Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Şuhubi, burada ortak basın açıklaması yaptı.

Uçuşların başlaması için iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şuhubi, Malta ile Libya arasında haftada 4 uçuş yapılacağını duyurdu.

Libyalı bakan, uçuşların başlamasının, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin yakın zamanda Malta'ya yaptığı resmi ziyaret sonucunda gerçekleştiğini kaydetti.

Maltalı Bakan Schembri de, Libya'nın Malta için "dost ve kardeş ülke" olduğunu vurgulayarak, ülkesinin "Avrupa nezdinde Libya'nın sesini duyurmak için çalıştığını" ifade etti.