Dünya

Libya, Katar ve İtalya anlaşmayı imzaladı... Serbest Ticaret Bölgesi genişletilecek

Libya, Katar ve İtalya Misrata Serbest Ticaret Bölgesinin genişletilmesi ve geliştirilmesi konusunda 2,7 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

AA18 Ocak 2026 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Libya, Katar ve İtalya anlaşmayı imzaladı... Serbest Ticaret Bölgesi genişletilecek
Misrata Limanı'nda düzenlenen imza törenine, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani katıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe, Al Sani ve Tajani'nin huzurunda ilgili ülkelerin yetkili ve şirket yöneticilerinin imzaladığı anlaşmayla, Misrata Serbest Ticaret Bölgesinin genişletilmesi için 2,7 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığı belirtildi.

Anlaşmanın, ekonomik ve yatırım işbirliğini güçlendirmeyi ve Libya ulusal ekonomisine doğrudan etki eden stratejik projeleri ilerletmeyi amaçladığı aktarıldı.

Misrata Serbest Ticaret Bölgesinin genişletilmesi projesinin yıllık 600 milyon dolara kadar işletme geliri yaratması, 8 bin 400'ü doğrudan olmak üzere yaklaşık 62 bin kişiye istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Projenin tamamlanmasının ardından Misrata Limanı'nın yıllık konteyner elleçleme kapasitesinin 4 milyon konteynere çıkmasının planlandığı ifade edildi.

