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Dünya

Libya: Nijerli 400 göçmen ülkelerine gönderildi

Libya makamları, 12 yıl aranın ardından ilk kez karayoluyla Nijerli 400 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
Libya: Nijerli 400 göçmen ülkelerine gönderildi
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Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'daki düzensiz göçmenleri geri gönderme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Birimin, 12 yıl aranın ardından ilk kez kara yoluyla Nijerli düzensiz göçmenleri ülkelerine göndermeye başladığını söyleyen Bureydia, şunları kaydetti:

"Nijerli 400 düzensiz göçmeni bugün ülkelerine gönderiyoruz. Kara yoluyla ülkelerine ulaşacaklar."

OTOBÜSLERLE ÜLKELERİNE YOLA ÇIKTILAR

Nijerli göçmenler, Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden ilgili geri dönüş evraklarını teslim aldıktan sonra otobüslerle ülkelerine yola çıktı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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