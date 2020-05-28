İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8199
  • EURO
    7,5086
  • ALTIN
    377.481
  • BIST100
    105540
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya ordusu başkentin güneyinde Hafter milislerine ait 3 zırhlı aracı imha etti
Dünya

Libya ordusu başkentin güneyinde Hafter milislerine ait 3 zırhlı aracı imha etti

Libya ordusu başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter milislerinin bulunduğu bölgelere operasyonlarını sürdürüyor.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:56
ABONE OL

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait 3 zırhlı araç imha edildi.

Açıklamada, kullanılamaz hale getirilen zırhlı araçların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Hafter milislerine verilen araçlardan olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Ayn Zara ve Vadi Rabi bölgelerinde yeni mevzilerin kazanıldığı kaydedildi.

Libya ordusu ramazan ayının son günlerinde başkentin güneyindeki Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarını Hafter milislerinin elinden geri alarak Trablus eski havaalanına doğru ilerlemeye başlamıştı.

İşte CHP ve darbecilerin kirli ittifakını bir kez daha tescilleyen ses kaydı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.