Libya ordusu başkentin güneyinde Hafter milislerine ait 3 zırhlı aracı imha etti

AA 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:56

Açıklamada ayrıca Ayn Zara ve Vadi Rabi bölgelerinde yeni mevzilerin kazanıldığı kaydedildi.

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait 3 zırhlı araç imha edildi.