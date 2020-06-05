AA 05 Haziran 2020 Cuma 08:10 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 08:10

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter safında yer alan Kaniyat birliklerinin önde gelen milislerinden Kubeyyir'in, ordunun kuşattığı Terhune vilayetinin batı girişinde kaçarken yakalandığı belirtildi.

Hafter milisleriyle uzun süredir iş birliği yapan Medhali Selefi görüşlü Kaniyat birlikleri, kendi şehirleri Terhune'deki silahlı grupların en güçlüsü olarak görülüyor.

Kaniyat'ın, kendisine rakip gördüğü gruplar ve kabileleri saf dışı bırakma çabalarıyla, kentte çok sayıda düşman edindiği biliniyor.

"Trablus'un sırtındaki hançer" şeklinde tanımlanan, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayeti, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu.

Uzun süredir Terhune'yi kuşatma altında tutan Libya ordusu, Trablus'u tamamen hakimiyetine katması ve Hafter milislerine karşı edindiği kazanımlarıyla bu kuşatmayı daha da daralttı.



Uzmanlar, Libya hükümetinin Terhune içindeki küskünlüklerden faydalanıp, içerideki grupları ikna ederek şehre girmesinin daha kolay olabileceği değerlendirmesini yapıyor.



LİBYA HÜKÜMETİ TERHUNE'Yİ ALMA HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA BELEDİYE KONSEYİ OLUŞTURDU



Libya hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde kontrolü sağlama hazırlıkları kapsamında Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi oluşturulduğunu duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin sitesinde yayınlanan Başkanlık Konseyi'nin açıklamasında, başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde kontrolü sağlama hazırlıkları kapsamında Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi oluşturulduğu ve başına Muhammed Ali Muhammed Ahmed'in getirildiği belirtildi.

Açıklamada, konseyin 5 üyeli olduğu ifade edildi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinde aldıkları yenilgilerin ardından çekildiği stratejik Terhune kentinin geri alınması ve söz konusu konseyin, şehirdeki belediye çalışmalarıyla ilgilenmesi hedefleniyor.

Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, bugün yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetini kuşattığını söylemişti.

Hafter milisleri, bugün Trablus'ta tüm idare sınırlarıyla birlikte hakimiyet kuran Libya ordusu karşısında aldıkları yenilgiler nedeniyle, şehri tamamen terk ederek Terhune kentine doğru çekilmişti.