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Dünya

Libya ordusu duyurdu: Terhune'ye gelip, araştırma yapacaklar

Libya ordusu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) bir heyetin, Terhune kentinde ortaya çıkarılan toplu mezarları incelemek üzere cuma günü ülkeye geleceğini açıkladı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 17:41 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 17:41
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Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, ziyaretin, UCM heyetinin toplu mezarlar ve tuzaklanan mayınlarla ilgili soruşturması kapsamında temmuzda yaptığının ardından ikinci ziyaret olacağına işaret edildi.

Heyetin, Trablus Başsavcılığı ile koordineli olarak savaş suçlarına karışanları araştıracağı kaydedildi.

UCM 7 Temmuz'da, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin işlediği savaş suçlarını soruşturmak üzere bir ekip göndermeyi kabul etmişti.

- LİBYA'DA BULUNAN TOPLU MEZARLAR

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

UCM, 22 Haziran'da yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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