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Dünya

Libya ordusu, güneye çekilen Hafter milislerine dönük operasyonları 2 günlüğüne durdurdu

Libya ordusu, güneye doğru çekilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere yönelik operasyonların 48 saatliğine durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada bunun Hafter milisleri için son şans olduğu vurgulandı.

AA26 Mayıs 2020 Salı 08:19 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 08:19
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Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin yaptığı yazılı açıklamada, "Terhune, Beni Velid (Trablus'un güneyi) ve Nesme (başkentin güneybatısı) bölgelerinden güneye doğru çekilen milisler ile araç ve ekipmanların 48 saat boyunca hedef alınmayacağını ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sürenin pazartesi gece yarısı (GMT 22.00) başladığı belirtildi ve bunun Hafter milisleri için son şans olduğu vurgulandı.

Ordu açıklamasında, havadan denetimlerin devam edeceği ve kuzeye doğru kaydırılacak herhangi bir askeri gücün hedef alınacağı kaydedildi.

Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki stratejik noktaları Hafter milislerinden temizlemeye devam ediyor.

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