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Dünya

Libya ordusu: Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'ndan uzaklaştırıldı

Libya'dan son dakika açıklaması geldi. Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Havaalanı (Mitiga) etrafından uzaklaştırıldığını duyurdu.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 17:35 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 17:35
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Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyorken; gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler ise geri çekiliyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, “Birliklerimiz uluslararası Trablus Havaalanının etrafında bulunan Hafter terör örgütüne operasyon düzenledi ve teröristleri bir çok noktadan uzaklaştırmayı başardı” dedi.

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