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Dünya

Libya ordusu: Hafter milisleri, okulları kışla olarak kullanıyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra yakınlarındaki Hun kentinde bulunan bazı okulları askeri kışlaya dönüştürdüğü belirtildi.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:03
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Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin silah ve askeri araçlarıyla ülkenin orta kesiminde yer alan Hun kentindeki bazı okullara yerleştiklerini kaydetti.

Dırah, Hun kentindeki Abdullah El-Huni Lisesi ile El-Kudüs ve Merkez ilkokullarının milisler tarafından kışla olarak kullanıldığını belirtti.

Hun kenti, Hafter'e destek veren Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerce kontrol edilen stratejik Cufra Askeri Hava Üssü'ne birkaç kilometre mesafede bulunuyor.

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