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Dünya

Libya ordusu, Rus yapımı Krasukha'yı vurarak kullanılamaz hale getirdi

Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nden kaçan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri hedef aldı. Libya ordusu hava unsurları ayrıca Rus yapımı Krasukha Elektronik Harp Sistemini de vurarak kullanılamaz hale getirdi.

HABERİN
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AA19 Mayıs 2020 Salı 08:58 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 09:01
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Yerel medyadaki haberlere göre, Libya'nın Tunus sınırında yer alan Tici bölgesindeki 53'üncü askeri kampın yakınlarına düzenlenen hava harekatında Hafter milislerine ait 2 askeri araç vurularak kullanılamaz hale getirildi.

Libya ordusu hava unsurları ayrıca Rus yapımı Krasukha Elektronik Harp Sistemini de vurarak kullanılamaz hala getirdi. Krasukha'nın vurulma anına ilişkin görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Söz konusu sistemin vurulduğu bölgeye ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

- Ne olmuştu?

Libya ordusu bu sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı.

Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

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