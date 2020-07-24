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Dünya

Libya Petrol Kurumu, BAE'li bakanla petrol tesislerindeki yabancı paralı askerler konusunu görüştü

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui Libya'da petrol üretiminin durdurulması ve ülkenin petrol tesislerindeki yabancı paralı askerlerin varlığı hakkında görüştü.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 00:35 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 00:35
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NOC'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sanallah, Mezrui ile görüşmesinde, NOC'nin "tarafsız olduğunu ve daima ulusal çıkarları gözettiğini" vurguladı.

"Petrol üretimindeki kesintilerin ilk fırsatta sona ermesini arzuladıklarını" kaydeden Sanallah, "petrol tesislerinin bulunduğu Sirte Körfezi'nde askeri gerilimin artırılmasından kaçınılmasını istediklerini" belirtti.

NOC, yakın zamanda, tesislerinden, yabancı paralı savaşçıların çıkarılması ve petrol bölgelerinin emniyetinin, profesyonel ve bağımsız bir güvenlik gücü şemsiyesi altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önde gelen mali, siyasi ve askeri destekçisi durumundaki BAE, Hafter saflarında savaşmaları için bu ülkeye Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce paralı savaşçının yanı sıra Suriyeli savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milisleri sevk etmişti.

NOC, geçen hafta da "Wagner ve Suriyeli paralı savaşçılar ile Cancavid milislerinin, petrol tesislerinde mevzilenmelerini kınıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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