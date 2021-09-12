AA 12 Eylül 2021 Pazar 09:40 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 09:41

Aradi, 10 Eylül'de BM Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda konuşan Kubis'e mesaj gönderdi.

Mesajında, Hafter'e verdiği destekle bilinen Akile Salih'in tek taraflı kararıyla meclisten geçirilen ve 2015 Suheyrat Anlaşması'nı ihlal eden bu kanunun, ülkeyi yeniden siyasi bölünmeye sürükleyeceğini vurgulayan Aradi, LSDF üyeliğinden çekildiğini kaydetti.

Kubis, BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasında, TM'nin seçim kanunlarında sona yaklaştığını söylemişti.

Akile Salih'in kendisine, başkanlık seçimleri kanununun kabul edildiği bilgisini verdiğini aktaran Kubis'in, Salih'in mecliste oy çokluğu sağlanmadan bu kanunu geçirdiğine değinmemesi tepkiyle karşılanmıştı.

