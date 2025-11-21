Libya tarihinde bir ilk! ''Özerk yönetim'' gündeme getirildi

TM'nin atadığı ve Başbakanı Usame Hammad olan Bingazi kentindeki hükümet, ülkenin batısındaki Ulusal Birlik Hükümeti, Başkanlık Konseyi ve Devlet Yüksek Konseyinin dün kurduğu "Başkanlar Konseyi"ne tepki gösterdi.

Hammad hükümeti açıklamasında, 'Başkanlar Konseyi"nin kurulmasını reddettiğini ve böyle bir konseyin anayasal dayanağı olmadığını ileri sürdü.

Böyle bir konsey kurulmasının "devletin birliği için bir tehdit" olduğu kaydedilen açıklamada, "Başkanlık seçimlerinin bir an önce yapılmasını istiyoruz, aksi takdirde özerk yönetim talebi açık ve acil bir seçenek haline gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Libya'nın doğusundaki yönetim şimdiye kadarki açıklamalarında bölünmeye yönelik bir ifade kullanmamıştı. Bingazi hükümetinin "özerk yönetim" ifadesini yazılı bir açıklamada ilk kez kullanması dikkat çekti.

LİBYA'NIN BATISINDA DÜN "BAŞKANLAR KONSEYİ" KURULMUŞTU

Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı meşru hükümet Ulusal Birlik Hükümeti, Libya Meclisinin üst kanadı olan Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin devlet başkanı statüsündeki Başkanlık Konseyi Başkanlığı dün "Başkanlar Konseyi" adıyla bir konseyin kurulduğunu duyurmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, kurulan söz konusu konseyin amacının "ulusal karar alma süreçlerini birleştirmek" olduğunu söylemişti.

Lafi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin yer aldığı Konseyin yeni bir kurum olmadığını devlete yeni bir kurumsal yük getirmediğini belirterek şunları kaydetmişti:

"Konsey, yetkililer arasındaki koordinasyonu artırmak, siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunlarını ele almak ve Libya devletinin resmi mesaj ve tutumlarının birleşmesini sağlamak için düzenli ve acil toplantılar düzenleyecek."

Lafi ayrıca, Konseyin kendini "Yüksek Egemenlik Otoritesi" olarak adlandırdığını ve Temsilciler Meclisi Başkanının da katılımına açık olduğunu ifade etmişti.