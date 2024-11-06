İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 40. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan birçok üye ülke temsilcisi işbirliği çağrısında bulundu. Libya'nin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanı Muhammed el-Huveyc'in Türkiye'ye ticari işbirliği içeren bir anlaşma taslağı sunduğunu açıklandı.

LİBYA'DAN TÜRKİYE'YE ANLAŞMA TEKLİFİ

Libya basını Libyan Exprerss, geçtiğimiz Pazartesi Türkiye'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 40. toplantısını takın takibe aldı. İstanbul'daki zirveye katılan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc'in toplantıdaki konuşmasına değinen Libya basını, El-Huveyc'in Türkiye'ye ticari işbirliği içeren bir anlaşma taslağı sunduğunu bildirdi.

Türkiye'ye iletilen anlaşmayla, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması amacıyla gıda ve ilaç ürünlerinde gümrük tarifelerinin kaldırılmasının öngörüldüğünü aktaran Libyan Exprerss, El-Huveyc'in konuşmasında, diğer İSEDAK üyesi ülkelerin de benzer anlaşmalar geliştirmeye davet edildiğini vurguladı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ TİCARETE ETKİSİ

Soykırımcı İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarına değinen El-Huveyc'in Filistinlilerin karşılaştığı baskı ve soykırımı ele aldığı bildirildi. El-Huveyc, söz konusu bölgedeki krizin birkaç üye devlet üzerindeki etkisine ve ortaya çıkan yeni ekonomik zorluklara bağlı küresel jeopolitik değişikliklere dikkat çekti.

El-Huveyc'in bu acil değişiklikleri ele alacak gündemin hazırlanmasında daha esnek ve duyarlı bir yaklaşım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

BİRÇOK KONU MASAYA YATIRILDI

İSEDAK'ın 40. toplantısında ele alınacak başlıklara değinen Libyan Exprerss haberinin devamında zirevede, "Üye devletler arasındaki iç ticaretin artırılması, Ticaret iş birliğinin derinleştirilmesi, Ulaştırma ve iletişim sektörlerinin iyileştirilmesi, Sürdürülebilir ve rekabetçi bir turizm sektörünün geliştirilmesi, Tarım sektörü üretkenliğinin artırılması, Yoksulluğun azaltılması, Dijital dönüşümde iş birliği yapılması, Üye devletlerde dijital ödeme sistemleri konusunda görüş alışverişinde bulunulması gibi konuların görüşüleceğini yazdı.

Ayrıca toplantıda özel sektörü desteklemenin ve ticaret tercihi sistemindeki gelişmeleri tartışmanın önemi vurgulandı. Haberin sonunda İSEDAK'ın 40. oturumunun Çarşamba günü sona ereceği belirtildi.

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