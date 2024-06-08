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Dünya

Libya, ülkenin güneyinde 350 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu

Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, ülkenin güneyindeki Barak eş-Şati kentinde çeşitli Afrika ülkelerinden 350 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 23:57 - Güncelleme:
Libya, ülkenin güneyinde 350 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu
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Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Barak eş-Şati kentinde düzensiz göçmenlerin sığınaklarına yönelik baskın düzenlediği belirtildi.

Bazı sığınakların uyuşturucu kullanımı ve fuhuş gibi yasa dışı faaliyetler için kullanıldığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, baskınlarda çeşitli Afrika ülkelerinden 350 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Öte yandan Birimden yapılan diğer bir açıklamada da 54 Mısırlı düzensiz göçmenin ülkelerine sınır dışı edildiği ifade edildi.

Mısırlı göçmenler arasında Hepatit C virüsü taşıyan 5 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, 2 Haziran'da da aralarında hastalıkları bulunan 52 Mısırlı düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini açıklamıştı.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

  • Libya
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  • yasa dışı

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