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Dünya

Libya ve Bahreyn, arasında bölgesel gelişmeler ele alındı

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani, ikili işbirliğinin güçlendirilmesi, Arap dünyası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 03:01 - Güncelleme:
Libya ve Bahreyn, arasında bölgesel gelişmeler ele alındı
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Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Menguş, temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'i ziyaret etti.

Menguş ile Abdullatif ez- Zeyyani arasındaki ikili görüşmede, ülkeler arasındaki derin kardeşlik ilişkileri, aralarında diplomasi eğitiminin de olduğu çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının yanı sıra, bölgesel ve Arap dünyasını ilgilendiren gelişmeler ele alındı.

Cidde'de yapılması beklenen Arap Zirvesi öncesinde Libya Dışişleri Bakanı Menguş, ülkesinde istikrarın desteklenmesi ve ulusal seçimlerin icrasına yönelik kendilerine destek verilmesi amacıyla çeşitli Arap ülkelerini ziyaret edecek.

Açıklamada, Menguş'un ziyaret edeceği diğer ülkeler hakkında bilgi verilmedi.

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