Libya ve Cezayir'de koronavirüs ölümleri

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:55 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:55

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 633 kişinin enfekte olduğu, 945 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1589'a, vaka sayısının 105 bin 378'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 81 bin 237'ye ulaştığı aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 225 kişinin enfekte olduğu, 191 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 812'ye, vakaların 102 bin 369'a, iyileşenlerin sayısının 69 bin 463'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.