Libya, Zuveytina Limanından bir haftada 1,6 milyon varil petrol ihraç etti

Zuveytina Liman İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta İtalya'ya giden bir tankere 600 bin varil, Çin'e giden başka bir tankere ise 1 milyon varil petrol yüklemesi yapıldığı ifade edildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), 1 Mayıs'ta muhtemel bir çevre felaketini önleyebilmek için Zuveytina Limanındaki mücbir sebebin kaldırıldığını duyurmuştu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zuveytina ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu açıklamıştı.