Libya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından başkent Trablus'un güneybatısında gözaltına alınan bir şahsın savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

22 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şahsın Terhune kentinde çok sayıda kişiyi öldüren Kaniyat milislerinin yöneticilerinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, soruşturmada 22 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği aktarıldı.

Savcılığın şahsın tutuklanmasına karar verdiği ifade edildi.

HAFTER MİLİSLERİNİN KONTROLÜNDEYDİ

Terhune, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı.

ÇOK SAYIDA TOPLU MEZAR BULUNDU

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'de ve Trablus'un güneyinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşıldı.