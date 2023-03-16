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Dünya

Libya'da 2,5 ton uranyumun kayboldu!

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Libya'da 2,5 ton doğal uranyumu içeren 10 varilin daha önce yetkililerce bildirilen konumda bulunamadığını bildirdi

AA16 Mart 2023 Perşembe 00:34 - Güncelleme:
Libya'da 2,5 ton uranyumun kayboldu!
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UAEA, yönetim kurulu üyelerine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, Libya ile yapılan Güvence Denetimi Anlaşması ve Ek Protokol kapsamında bu ülkedeki nükleer malzemelere ilişkin doğrulama ve gözlem faaliyetinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 14 Mart'ta UAEA müfettişlerinin, Ek Protokol kapsamında yetkililerin daha önce belirli bir yerde depolandığını bildirdiği 2,5 ton doğal uranyumu içeren 10 varilin belirtilen yerde bulunmadığını tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, UAEA'nın söz konusu uranyumun belirtilen yerden çıkartılması ve şu anki durumunun açıklığa kavuşturulması için harekete geçtiği kaydedildi.

Söz konusu durumun ivedilikle ele alınarak inceleme başlatılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Nükleer malzemenin mevcut konumu hakkındaki bilgi kaybı, nükleer güvenlik endişelerinin yanı sıra radyolojik bir risk oluşturabilir." denildi.

UAEA'nın uluslararası nükleer güvenlik standartlarının ve nükleer güvenlik rehberliğinin uygulanması için bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğu kaydedilen açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin bu hususa ilişkin Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmeyi sürdüreceği ifade edildi.

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