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Dünya

Libya'da 48 esir değişimi gerçekleştirdi

Libya'da hükümet ile darbeci Hafter milisleri arasında 48 esir değişimi gerçekleştirdi.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 07:12 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 07:12
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5+5 Ortak Askeri Komite Üyesi Muhtar Nakkasa, AA muhabirine, esir değişimi operasyonunun Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif bölgesinde yapıldığını söyledi. Nakkasa, operasyonun üyesi olduğu komitenin, Sabrata kentinden ileri gelenlerin ve Libya ordusuna bağlı güvenlik birliklerinin gözetiminde gerçekleştiğini dile getirdi.

Değişim operasyonunun güvenlik koordinatörü ve Sabrata Şehitleri Taburu Amiri Muhammed el-Omari ise "Operasyonda Hafter milislerine bağlı 33 esir karşılığında bize bağlı 15 asker değişimi yaptık." dedi.

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