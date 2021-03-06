Libya'da 8 Mart'ta güven oylamasına sunulması planlanan geçici hükümetin yapısı açıklandı

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 14:00 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 14:01

Hükümetin yapısı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin basın ofisinin Facebook hebasından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Yapılan açıklamada "güvenlik ve ekonomik aşamadaki hassasiyet ve zorlukların göz önüne alınarak, hükümet içerisindeki çoğu bakanlığın değiştirilmeden korunduğu" belirtildi.

27 bakanlığa sahip hükümet yapısıyla Libya'da en geniş coğrafi katılımın sağlanmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Hükümetin öncelikleri vatandaşlara verilen hizmetlerin iyileştirilmesi, devlet kurumlarının bir araya getirilmesi ve geçiş sürecini seçimleri başarıyla gerçekleştirerek sona erdirmektir." ifadelerine yer verildi.

Ulusal Birlik Hükümetinin, hükümetin yapısının değiştirilmesini vatandaşların seçimine bıraktığı belirtilen açıklamada, hükümet yapısının, güven oylaması için 8 Mart'ta Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus'taki milletvekillerinin oluşturduğu meclis genel kuruluna sunulacağı belirtildi.

Libya'daki krize siyasi çözüm için BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.