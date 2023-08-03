Libya'da anayasa referandumu hazırlığı

Kurucu Meclis, anayasa taslağının kabul edilmesinin 6. yılı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Libya'nın karanlık tünelden çıkışı için anayasa taslağına yönelik referandum yapmaktan başka çare yoktur. Taslak, Libya tarihinde, seçilmiş bir organ tarafından belirli koşullara göre ve herhangi bir yabancı tarafın vesayeti veya müdahalesi olmaksızın Libyalıların özgür iradesiyle onaylanan ilk anayasal belgedir."

Siyasi tarafların, referandum çalışmasını engellemeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Libyalıların 6 yılda hazırlanan anayasa projesine ilişkin görüşlerini bildirmelerine imkan sağlanması gerektiği belirtildi.



Kurucu Meclis, 13. kez yapılmak istenen anayasa düzenlemesinde Meclisin yetkilerini aşan adımlar atıldığını öne sürüyor.

