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Dünya

Libya'da askeri gerginlik! Başbakan Dibeybe'den açıklama geldi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'ta çatışmaların yaşandığı Ebu Selim bölgesinin kontrol altına alındığını duyurdu. ibya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ordu ve polis teşkilatı mensuplarının başkent Trablus'ta yaşanan olaylarda 'devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısını' kutladı.

AA13 Mayıs 2025 Salı 07:01 - Güncelleme:
Libya'da askeri gerginlik! Başbakan Dibeybe'den açıklama geldi
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Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin başkent Trablus'taki Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtildi.

Bölgenin kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin güvenlik ve istikrarın sürdürülebilirliği için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE, TRABLUS'TAKİ OLAYLARDA "ORDU VE POLİSİN BAŞARISINI" KUTLADI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından, Trablus'ta yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Trablus'ta güvenliğin sağlanmasında ordu ve polisin rolünden övgüyle bahseden Dibeybe, "İçişleri ve Savunma Bakanlıklarıyla tüm ordu ve polis teşkilatı mensuplarını başkentte güvenliğin arttırılması ve devlet otoritesinin tesis edilmesinde gösterdikleri büyük başarıdan dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığına bağlı güçlerle çatışmaya giren milis grupları "düzensiz gruplar" olarak niteleyen Dibeybe, şunları kaydetti:

"Bugün elde edilen başarı, düzenli kurumların vatanı koruma ve vatandaşların onurunu muhafaza etme kabiliyetine sahip olduğunu teyit etmekte. Düzensiz grupların sona erdirilmesi ve Libya'da devlet kurumları dışında bir merci ve kanun dışında bir otorite olmadığı ilkesinin tesis edilmesi yönünde kararlı bir adım teşkil etmektedir."

- TRABLUS'TAKİ OLAYLAR

Libya medyasında, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi, eğitime ara verdiğini açıklamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin başkent Trablus'taki Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralanın geldiğini açıklamıştı.

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