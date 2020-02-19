İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0703
  • EURO
    6,5516
  • ALTIN
    310.74
  • BIST100
    119574
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya'da ateşkes görüşmeleri askıya alındı
Dünya

Libya'da ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Son dakika... Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus saldırısı sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldı.

19 Şubat 2020 Çarşamba00:10 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 00:10

Suriyeli minik Selva'nın ''Hayat Güzeldir'' filmini anımsatan savaş oyunu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?
ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama
Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama

'Türkiye harekata başlayınca geri çekildik'
'Türkiye harekata başlayınca geri çekildik'

'Türkiye harekata başlayınca geri çekildik'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.