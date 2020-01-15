AA 15.01.2020 14:45 - Güncelleme: 15.01.2020 14:58

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmelerde darbeci general Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu açıkladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamaması, istediği şartların metinde mevcut olmaması, uluslararası düzeyde askeri ve siyasi konumunun zayıflayacağı korkusu, kendisine bağlı bazı kuvvetlerin ve uluslararası destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) muhalefetinin bir sonucu olarak yorumlanmıştı.

"BAE MASLAHATGÜZARI HAFTER'İN YANINDAN HİÇ AYRILMADI"

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru UMH kaynakları ise Hafter'in Moskova'dan ayrılmasını, müttefiklerinin baskısına bağladı. UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, "Şüphesiz müttefiklerinin baskısı var. Ama şimdi kimin barış, kimin savaş istediği açıkça belli oldu." değerlendirmesini yaptı.

Libyalı siyasi analist Velid Ertime de Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE'nin Hafter'in kararında etkili olduğunu söyledi ve BAE Moskova Maslahatgüzarı'nın, görüşmeler sırasında Hafter'in yanından hiç ayrılmadığına dikkati çekti.

LİBYA ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI DA BAE’Yİ İŞARET ETTİ

Eski Libya Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Manguş, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Türk ve Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmelerin sonucunda oluşturulan ateşkes anlaşmasını imzalamamasının ardında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın oluşturduğu ülkeler blokunun olduğunu belirterek, 'Son yaşananlardan sonra artık kim savaşmak istiyor, kim savaşın bir an önce bitmesini istiyor her şey ortaya çıkmıştır.' dedi.