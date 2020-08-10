Libya'da Beyrut endişesi: Binlerce kişinin hayatı tehlikede

10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:58 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:58

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Beyrut limanındaki patlamanın bir benzerinin Libya petrol limanlarında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Devasa askeri depolarda toplanan patlayıcı malzemelerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Sanallah, “Petrol tankları, herhangi bir ısı veya ateşleme kaynağına maruz kalırsa bu çok büyük bir felaket olur” dedi ve petrol tanklarının bulunduğu bölgede silahlı paralı askerlerin varlığına vurgu yaptı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Sanallah Bingazi ile Sirte arasında bulunan Brega Limanı’nındaki tehlikeye işaret ederek şöyle konuştu: “Bu limanda 25 bin ton amonyak gaz bulunuyor. Zehirli olan bu gazın sızması ölümcül olacaktır. Ayrıca bu gaz ateşe maruz kalırsa çok büyük bir patlama meydana gelir. Binlerce Libyalının hayatı tehlike altında. Petrol tesislerinin etrafındaki tampon bölgeler silahlardan arındırılmalıdır. Militanlar ve paralı askerlerin de acilen limanları terk etmesi gerekiyor.”

S-300 İDDİASI

Öte yandan, Rus askerlerinin Sirte doğusundaki Ras Lanuf liman şehrinde yer alan petrokimya fabrikası yakınına ‘S-300’ hava savunma sistemi yerleştirdiği iddia ediliyor. Bölge kaynakları, darbeci Hafter’e bağlı teröristler ve Rus paralı askerlerin son birkaç gün içinde fabrikanın 250 metre güneyine konuşlandırdıklarını duyurdu. Gelen bilgilere göre Rus paralı asker şirketi Wagner, Libya petrollerinin Akdeniz’e çıkış noktası olan Sidra Körfezi’nin hemen yakınındaki Ras Lanuf Petrokimya Fabrikası atölyelerinde Hafter güçleri ve Suriyeli terör gruplarına silah eğitimi veriyor.