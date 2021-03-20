Libya'da bir kabile Hafter'e karşı isyan etti

AA 20 Mart 2021 Cumartesi 23:41 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:41

Libya'nın doğusunda yer alan Sirenayka bölgesindeki Abidat kabilesi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin ihlallerine tepki gösterdi.

Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in de mensubu olduğu, ülkenin doğusundaki en büyük kabilelerden birisi olarak bilinen Abidat kabilesi görüntülü açıklama yaptı.

Sosyal medyada yayımlanan videoda, Sirenayka bölgesindeki kabile temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, adam kaçırma, alıkoyma, öldürme ve evlere baskın düzenleme gibi eylemlerin reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, yargı makamlarından ve emniyet güçlerinden söz konusu eylemlerle ilgili harekete geçmesi, siyasi aktivistlerin kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatması istendi.

Abidat kabilesinden olup tutuklu bulunanların serbest bırakılmasının talep edildiği açıklamada, Derne ve Bingazi'deki vatandaşların çalınan mallarının iade edilmesi ve yerlerinden edilenlerin geri dönmesi çağrısı yapıldı.

Sirenayka bölgesindeki kabileler 15 Mart'ta da, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılması çağrısı yapmıştı.

Hafter kontrolündeki Bingazi'de 18 Mart'ta kimliği belirsiz 11 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklanmıştı.