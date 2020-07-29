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Dünya

Libya'da biri UMH'ye bağlı iki farklı merkez bankası uluslararası denetimden geçecek

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da biri Trablus'ta UMH'ye bağlı iki farklı merkez bankasının ülkede finansal sistemin yeniden inşasına olanak sağlayacak uluslararası denetimden geçeceğini duyurdu. Kararla iki farklı finansal kuruluşun birleşmesini sağlayacak koşulların sağlanacağı belirtildi.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:24 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:45
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BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, yazılı bir açıklama yaparak, Libyalı yetkililerin Trablus ve Beyda'da bulunan merkez bankalarının denetimden geçmesine onay verdiğini duyurdu.

Söz konusu denetimin Libya'nın finansal sistemine olan güveni yeniden tesis edeceği, Trablus ve Beyda'daki iki farklı finansal kuruluşun birleşmesini sağlayacak koşullar yaratacağı belirtilen açıklamada, uluslararası denetimin Libya'da milli gelirin eşit dağılımı ve hesap verebilecek mekanizmalarının yeniden tesis edilmesi açısından da önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e, petrol tesislerine uyguladığı yasadışı ambargoyu da derhal kaldırması çağrısı yapıldı.

Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) göreve başlamasının ve Trablus'a gelmesinin ardından, Libya Merkez Bankası ve Libya Petrol Şirketi, UMH'ye bağlı olduklarını ilan etmişti.

Ülkede, biri Trablus'ta UMH'ye bağlı diğeri Beyda kentinde iki merkez bankası faaliyet gösteriyor.

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