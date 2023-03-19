Libya'da Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Törende bir konuşma yapan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı bayrağımız ve Atatürk'ün Derne'de çekilmiş bu fotoğrafının altında sizlere hitap etmenin halkı gururunu yaşıyor, hepinizi en iyi temennilerimle selamlıyorum." dedi.



Birinci Dünya Savaşı sırasında başlatılan ve 55 milletin katıldığı Çanakkale Harbi'nin Türk milletine işgal ve istilaya karşı direniş destanı yazdırdığını vurgulayan Yılmaz, "Çanakkale Zaferi yedi düvele karşı yekvücut halinde mücadele eden milletimizin asil ruhunu tüm dünyaya göstermiş, aynı zamanda bütün uluslara insanlık dersi vermiştir. Bu itibarla Çanakkale, sadece demir ve barutun değil, azim ve umudun da savaşı olmuştur." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda bu büyük zaferin hissiyatını en güzel şekilde ifade ettiğinin altını çizerek, "Marşımız her söylendiğinde yüreklerimizin titremesi bundandır. Sedası baki kalsın." dedi.



"Tarih, sadece maziden ibaret değil, aynı zamanda geleceğin de habercisidir." diye konuşan Büyükelçi Yılmaz, "Nitekim milletimizin Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda sergilediği birlik ve beraberlik, ahiren karşı karşıya kaldığımız deprem felaketinde bir kez daha kendini göstermiştir. Milletimizin zor anlarda ne büyük bir kuvvetle kenetlendiğini görmek, gücümüze güç kattığı gibi geleceğe dair umudumuzu da katbekat artırmıştır." dedi.



Başta ASALA ve PKK terör örgütleri tarafından yapılanlar olmak üzere menfur terör saldırıları sonucu görev yerlerinde şehit düşen Dışişleri Bakanlığı mensupları ve diğer kamu görevlileri ile aile fertlerini saygıyla andığını ifade eden Yılmaz, depremlerde hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.



Törenin sonunda 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin hazırlanan video gösteriminin ardından hayatını kaybedenler için dua okundu.

