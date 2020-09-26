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Dünya

Libya'da felaket! Göçmenler hayatını kaybetti

Libya'dan Akdeniz'e açılan 120 düzensiz göçmenden 15 tanesi hayatını kaybetti.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 21:28 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:28
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Libya açıklarında bindikleri lastik botları batan 120 düzensiz göçmenden 15'inin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya sahil güvenlik güçleri, bindikleri lastik botları batan 120 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

Düzensiz göçmenlerden 105'i kurtarılırken 15'inin boğulduğu belirlendi.

Göçmenlerin Libya'ya geri gönderildiği belirtildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

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