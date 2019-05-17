Libya'da geçen yıl kaçırılan 4 kişi serbest bırakıldı
Libya'da geçen yıl kaçırılan 3 Filipinli ve 1 Güney Korelinin serbest bırakıldığı bildirildi.
- AA
Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayından (Mavi Ev) yapılan açıklamada Libya'nın güneybatısındaki Hasavine bölgesinde silahlı bir grup tarafından temmuzda kaçırılan 1 Güney Korelinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) çabaları sayesinde serbest bırakıldığı belirtildi.
BAE Dışişleri Bakanlığı geçen temmuzdan bu yana Libya'da silahlı gruplar tarafından esir tutulan 3 Filipinli ve 1 Güney Korelinin BAE'nin Libya ordusuyla koordinasyon içinde yürüttüğü "yoğun çabalar" sayesinde serbest bırakıldığını duyurdu.
BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında serbest bırakılan 4 kişinin ülkelerine gönderilmeden önce uçakla Abu Dabi'ye götürüldüğü kaydedildi.
Silahlı bir grup 4 araçla ülkenin güney batısında Nehir İdaresi Birimi'ne bağlı Hasavine bölgesinde çalışan Filipinler vatandaşı 3 mühendis ile Güney Koreli 1 teknisyeni kaçırmıştı.
Silahlı grubun, 5 Libyalıyı da bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı ifade edilmişti.
Libyalı bir medya şirketinin Facebook hesabından paylaşılan bir videoda, rehine gibi görünen kişilerden biri Koreli olduğunu söyleyerek yardım istemişti.
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