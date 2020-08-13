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Dünya

Libya'da Hafter milislerinden keyfi gözaltılar: Kaddafi yanlısı 6 kişi alıkonuldu

Libya'da darbeci lider Halife Hafter'e bağlı milisler, devrik lider Muammer Kaddafi rejimini destekler nitelikte gösteri düzenledikleri gerekçesiyle Sirte ve Bingazi'de 6 sivili alıkoydu.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 22:01 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 22:02
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Sivil toplum kuruluşu Libya İnsan Hakları İhlalleri Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre, Sirte'de Kaddafi yanlısı gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 4 kişi Hafter güçlerince alıkonuldu.

Bingazi'de de 2 kişinin, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi lehine sloganların yazılı olduğu pankart taşıdıkları görüntülerin yayımlanmasının ardından alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerden 3'ünün serbest bırakıldığı, diğer kişilerin durumu hakkında ise henüz bilgi edinilmediği kaydedildi.

Olayın "keyfi gözaltı" olduğuna işaret edilen açıklamada, tutukluların durumu hakkında bilgi verilmesi ve tüm kaçırılanlar ile yargısız hapiste tutulanların derhal serbest bırakılması istendi.

Libya'nın orta-kuzey kesiminde Akdeniz kıyısında yer alan Sirte kenti, 2011'de devrilen Kaddafi'nin doğum yeri olarak biliniyor.

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