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Dünya

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'deki bir hastanede yüzlerce cansız beden bulundu!

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu.

AA05 Haziran 2020 Cuma 17:49 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 18:28
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Libya’nın Terhune kentinin Darbeci General Hafter’den geri alınmasının ardından kent hastanesinde 106 sivilin cesedi bulundu.

Libya’nın başkenti Trablus’un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti, bu sabah Hafter milislerinden temizlenerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından kontrol altına alındı. UMH güçleri kent hastanesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 106 sivilin cesedini buldu. UMH Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada “Terhune Hastanesi’nde bulunan odalarda silahla vurulmuş, işkence edilmiş, 106 kişinin cesedine ulaştık. Bu cesetler sivillere ait ve tamamen deforme olmuş. Bu bir savaş suçudur, yerel ve uluslararası yasaların ihlali demektir” ifadelerini kullandı. Haşimi, cesetlerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Muş'ta sıra dışı görüntü...

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