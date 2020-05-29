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Dünya

Libya'da Darbeci Hafter sivilleri bombaladı: Yaralıları tedavi eden doktor hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Tacura bölgesindeki sivilleri bombaladı. Bölgede yaralananları tedavi eden Dr. Hammam Hamid'in, düşen havan topu mermisi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar, Trablus Merkez Hastanesi'ne ve Abu Salim Hastanesi'ne nakledildi. Yetkililer, düşen havan topları nedeniyle maddi hasarın meydana geldiğini belirtti.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 15:06 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:11
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Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune kentine ilerleyişini sürdürüyorken; gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, sivilleri bombalaya devam ediyor. Başkent Trablus’un doğusundaki Tacura bölgesinde sahada çalışan ve yaralıları tedavi eden Dr. Hammam Hamid, düşen havan topu mermisi nedeniyle yaşamını yitirdi.

AIN ZARA’DA SİVİLLER BOMBALANDI: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerinin Ain Zara kasabasını bombalaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Trablus Merkez Hastanesi’ne ve Abu Salim Hastanesi’ne nakledildi. Yetkililer, düşen havan topları nedeniyle maddi hasarın meydana geldiğini belirtti.

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