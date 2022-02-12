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Dünya

Libya'da hareketlilik! Çok sayıda asker Trablus'a ulaştı

Libya'nın Misrata kentinden hareket eden çok sayıda askeri güç başkent Trablus'a ulaştı. Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinden giriş yapan 200 kadar ağır silahlı askeri aracın ilk grubu Şehitler Meydanı'na giriş yaptı.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 23:03 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 23:07
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Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinden giriş yapan 200 kadar ağır silahlı askeri aracın ilk grubu Şehitler Meydanı'ndaki sahile ulaştı.

Misrata'dan 21 tugay dün gece "Libya Temsilciler Meclisinin münferit hareketini kabul etmiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.
Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu söylemişti.

Bu yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olduğunu ve Libya Temsilciler Meclisi'nin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtmişti.

- Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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